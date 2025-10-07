Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 18:46

В мессенджере MAX появился сервис для документов

В мессенджер MAX добавили чат-бот «Госключ» для подписания документов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Пользователи мессенджера MAX теперь могут пользоваться сервисом «Госключ» для подписания документов, сообщают «Ведомости». В чат-боте можно заверять договоры купли-продажи, обращения в суд и другие заявления. Сервис начал работу в последней версии приложения.

Для использования сервиса необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи. «Госключ» в приложении можно найти в поисковой строке по названию. Чтобы подписать документы, их нужно лишь загрузить и выбрать тип электронной подписи.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что мессенджер перешагнул отметку в 40 млн новых пользователей. С начала запуска приложения в нем совершили 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений. В тестировании каналов мессенджера приняли участие более восьми тысяч пользователей соцсетей VK и «Одноклассники», а также платформы «Дзен». Наряду с ними в MAX зарегистрировались актер Сергей Безруков, певицы Валерия и Анна Семенович и психолог Татьяна Мужицкая.

