Число пользователей MAX превысило 40 млн человек

Более 40 млн человек зарегистрировались в мессенджере MAX, сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что с начала запуска приложения там совершили 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений.

В тестировании каналов в MAX принимают участие более восьми тысяч пользователей соцсетей VK и «Одноклассники», а также платформы «Дзен». Среди знаменитостей там зарегистрировались актер Сергей Безруков, певицы Валерия и Анна Семенович, психолог Татьяна Мужицкая.

Ранее сообщалось, что MAX запустил функцию двухфакторной аутентификации для пользователей. В компании отметили, что дополнительный этап верификации повысит защиту аккаунтов и снизит риски мошенничества. Установить двухфакторную аутентификацию можно после обновления приложения.

До этого гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что мессенджер MAX преодолел отметку в 35 млн пользователей. По его словам, с момента запуска в июне сервис демонстрирует стабильный рост аудитории. Все функции, которые в других мессенджерах обычно доступны по платной подписке, в MAX будут предоставляться бесплатно, подчеркнул Кириенко.