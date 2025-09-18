Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 14:53

MAX усилил защиту аккаунтов пользователей новым механизмом

В мессенджере MAX появилась двухфакторная аутентификация

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Национальный мессенджер MAX запустил функцию двухфакторной аутентификации для пользователей, сообщает пресс-служба мессенджера. В компании отметили, что дополнительный этап верификации повысит защиту аккаунтов и снизит риски мошенничества.

МAX усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией. Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества, — отметили в мессенджере.

Установить двухфакторную аутентификацию можно после обновления приложения. Нужно перейти в раздел «Приватность» и в качестве второго способа защиты добавить пароль. Он должен состоять минимум из одной буквы и цифр. Пользователь может подготовить себе «подсказку», указав электронную почту для восстановления пароля.

Для авторизации на новом устройстве система предложит установить двухфакторную аутентификацию автоматически. Второй фактор защиты позже можно будет отключить через настройки приватности.

Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что мессенджер MAX преодолел отметку в 35 млн пользователей. По его словам, с момента запуска в июне сервис демонстрирует стабильный рост аудитории. Ежедневно в мессенджере совершается около 15 млн звонков. Все функции, которые в других мессенджерах обычно доступны по платной подписке, в MAX будут предоставляться бесплатно, подчеркнул Кириенко.

