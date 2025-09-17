MAX побил новый рекорд по количеству пользователей

Мессенджер MAX преодолел отметку в 35 млн зарегистрированных пользователей, сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week 2025. По его словам, которые приводит ТАСС, с момента запуска в июне сервис демонстрирует стабильный рост аудитории.

С начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 млн человек, — поделился Кириенко.

По его словам, ежедневно в мессенджере совершается около 15 млн звонков. Кириенко подчеркнул, что MAX всегда останется бесплатным для граждан России. Все функции, которые в других мессенджерах обычно доступны по платной подписке, в MAX будут предоставляться бесплатно.

Ранее рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что ему предложили до $2 млн (около 168 млн рублей) за программу по очернению репутации российского мессенджера MAX. По словам музыканта, анонимные сообщения поступали с латвийских и украинских номеров на протяжении нескольких месяцев. Юнусов продемонстрировал журналистам одно из таких сообщений в качестве доказательства.