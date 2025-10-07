Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 04:33

Сотрудники ТЦК забрали мужа актрисы, снявшейся в «Слуге народа» с Зеленским

В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали мужа актрисы Бондаревой-Репиной

Супруг актрисы Елены Бондаревой-Репиной, известной по роли в сериале президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", был мобилизован сотрудниками киевского ТЦК, передает интернет-газета "Страна.ua". Инцидент произошел 6 октября, после чего артистка публично выразила возмущение действиями военных.

Актриса заявила, что не знает, что делать, и хочет, чтобы весь мир узнал, что ее мужа, по ее словам, забрали фашисты и увезли. Она добавила, что ей пытались надеть наручники и издевались.

В своем эмоциональном обращении актриса также сообщила о проблемах со здоровьем из-за инцидента, пришлось вызывать скорую помощь. По ее словам, ситуация произошла непосредственно после завершения театрального представления с ее участием.

