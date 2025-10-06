Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 октября 2025 в 17:47

Украинцам назвали расценки за откуп от ТЦК

«Инсайдер UA»: украинцы могут откупиться от мобилизации за €15 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боец Нацгвардии Украины заявил, что украинцам достаточно дать сотрудникам территориального центра комплектования €500 (48 тыс. рублей), чтобы откупиться от принудительной мобилизации, сообщило издание «Инсайдер UA». По словам источника, дешевле всего обходится взятка в случае задержания на улице.

Гораздо больше придется заплатить, если мобилизованного уже посадили в ведомственный микроавтобус. В таком случае оказаться на воле можно будет только за €1 тыс. (96 тыс. рублей). Откуп от службы в военкомате до оформления стоит €10 тыс. (960 тыс. рублей), а после оформления цена возрастает до €15 тыс. (1 млн 440 тыс. рублей).

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, он лишил ряд военнообязанных прав на отсрочку и бронь. Правительство делает все возможное для того, чтобы украинцы не могли уклониться от армии.

Рейды с силовыми мобилизациями, при которых задержанных нередко бьют, вынудили жителей Одессы начать носить с собой оружие. Мужчины призывного возраста таким образом хотят себя защитить от произвола сотрудников ТЦК.

мобилизация
взятки
ВСУ
