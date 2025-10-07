Президент Украины Владимир Зеленский разочарован встречей в Копенгагене, поскольку надеялся на вечную военную поддержку со стороны западных партнеров, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, украинское руководство ожидало беспрерывного потока денег для покрытия дефицита бюджета и финансирования армии, однако реальность оказалась иной.

Зеленский очень разочарован встречей в Копенгагене. Он считал, что европейцы с легкостью будут расставаться с деньгами и в полной мере удовлетворять аппетиты украинского режима и, в частности, Зеленского. Запросы у них были достаточно большие — ему только в 2025 году нужно покрыть дефицит бюджета в $8,5 млрд, которые он хотел бы получить от ЕС. Это, в том числе, деньги, которые идут на финансирование украинской армии. [В ЕС] не торопятся. Пока, насколько понимаю, у них есть порядка $2 млрд. Остальные как-то не очень спешат расставаться со своими деньгами, — пояснил Килинкаров.

Он также обратил внимание на встречные условия, которые теперь выдвигают Зеленскому. По словам экс-депутата Рады, к ним относятся требования по усилению мобилизации и пополнению фронта живой силой.

В странах ЕС к Зеленскому выдвигают встречные требования. В частности, в отношении усиления мобилизации и наполнения фронта живой силой. Все знают о дефиците военнослужащих, особенно в штурмовых подразделениях на линии боевого соприкосновения. Есть еще проблема с американским шатдауном. В вопросах поставки вооружений и по финансированию этих поставок накопилось очень много проблем, даже отчасти нерешаемых, которые очень сильно напрягают Зеленского, — резюмировал Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Зеленский разочарован недостаточной поддержкой европейских партнеров в вопросе финансирования программы PURL, направленной на приобретение вооружений у США, включая системы ПВО и ракеты. По словам украинских журналистов, программа уже получила финансирование от Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании и Норвегии.