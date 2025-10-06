Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег

Президент Украины Зеленский разочарован недостаточной поддержкой европейских партнеров в вопросе финансирования программы PURL, направленной на приобретение вооружений у США, включая системы ПВО и ракеты, передает «Страна.ua». По его словам, программа уже получила финансирование от Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании и Норвегии.

Это главные страны, которые дали деньги на эту программу, по которой мы покупаем дефицитные вещи, которые есть только в США. Также есть наши друзья — балтийские страны: Литва, Латвия, Эстония. Также Бельгия, Исландия и Люксембург, — говорится в сообщении.

Президент также проинформировал о переговорах со странами касательно второго этапа их участия в программе. Он выразил озабоченность по поводу недостаточной скорости предоставления финансовой помощи со стороны других государств. Зеленский подчеркнул, что текущая ситуация в значительной степени определяется позицией этих стран.

Ранее Зеленский предложил одностороннее прекращение огня в воздухе после ночного обстрела 5 октября. В атаке было применено более 50 ракет и около 500 беспилотников, атакованы военные объекты во Львовской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.