«Пусть не согласовывает»: Карпин отреагировал на заявление главы Минспорта Карпин равнодушно воспринял намек от министра спорта о своем увольнении

Главный тренер московского «Динамо» и российской сборной Валерий Карпин ответил «пусть не согласовывает» на заявление министра спорта РФ Михаила Дегтярева о лимите на легионеров, передает «Чемпионат». Ранее министр неоднократно высказывался в пользу ужесточения лимита, а также намекнул, что «в свое время согласовал» кандидатуру Карпина на место тренера и в следующий раз может этого не сделать.

Чтобы согласовать главного тренера, тот должен быть согласен с мнением министра или кого угодно. Значит, не согласует. Пусть не согласовывает, — заявил Карпин корреспонденту «Чемпионата».

Тренер клуба имеет жесткую позицию по поводу лимитов и считает, что ограничения наносят вред развитию футбола и создают дополнительные трудности для наставников. Карпин подчеркнул, что его отношение к лимиту на легионеров не менялось с 2008 года.

Ранее Карпин рассказал, с чьей сборной он хотел бы сыграть товарищеский матч. По словам тренера, ему было бы любопытно посмотреть на игру против команды Соединенных Штатов. Однако он уточнил, что не располагает информацией о возможности проведения такого матча.