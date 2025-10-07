Главный тренер сборной России по футболу раскрыл, с кем хотел бы сыграть

Главный тренер сборной России по футболу раскрыл, с кем хотел бы сыграть Карпин выразил интерес к товарищескому матчу со сборной США по футболу

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин проявил интерес к организации товарищеского матча против команды Соединенных Штатов. При этом в беседе с порталом «Чемпионат» он уточнил, что не располагает конкретной информацией о возможности проведения такой игры.

Дополнительной информации про США у меня нет. Сыграть было бы интересно, — сказал Карпин.

В пятницу, 3 октября, был обнародован расширенный список футболистов, вызванных для подготовки к предстоящим товарищеским встречам. Сборная России сыграет против команд Ирана и Боливии 10 и 14 октября соответственно.

Ранее Карпин заявил, что не планирует довызывать новых игроков перед товарищескими матчами против Ирана и Боливии. Отвечая на вопросы в ходе тренировки команды в учебно-тренировочном центре «Новогорск», он отметил, что в настоящее время в списке числился 26 полевых игроков. Команду из-за травм покинули Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев. При этом тренер допустил, что из состава могут выбыть и другие.