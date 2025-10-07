Определены 12 ключевых банков России

Центробанк РФ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, которые формируют около 80% активов отечественного банковского сектора. Соответствующий список опубликован на официальном сайте регулятора.

В него вошли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, ДОМ.РФ и Т-Банк. Из нового перечня исключены «Открытие» и Росбанк.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что прогноз по экономике на октябрь остается умеренно позитивным. По его словам, месяц обещает пройти спокойно, без сложностей. При умении использовать ресурсы есть шансы получить выгоду, добавил он.

До этого российский лидер Владимир Путин прокомментировал ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. Президент выразил надежду, что борьба с инфляцией с помощью высокой ключевой ставки не приведет к негативным последствиям для экономического роста. Российский лидер отметил, что страна уже преодолела очень сложный экономический этап и имеет все возможности для дальнейшего развития.