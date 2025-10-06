В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре

Прогноз по экономике на октябрь остается умеренно позитивным, заявил депутат Госдумы, Алексей Говырин. По его словам, переданным LIFE.ru, месяц обещает пройти спокойно, без сложностей, с возможностями для тех, кто умеет использовать ресурсы вокруг себя.
Прогноз на октябрь выглядит умеренно позитивным. По ВВП можно ожидать небольшой рост к прошлому году — в пределах половины процента. <…> Валютные курсы будут колебаться, но решающего влияния на повседневную жизнь они не окажут: большее значение имеют зарплаты, занятость и цены на внутреннем рынке, — уточнил Говырин.
По его мнению, в конце сентября российская экономика вступила в новый квартал без резких колебаний, демонстрируя более стабильное развитие, чем прогнозировали эксперты. После летних изменений ВВП в этом месяце показал умеренную динамику, что можно считать временным затишьем. Потребительская активность остается на приемлемом уровне благодаря низкой безработице, а увеличение госзаказов, характерное для конца года, дополнительно стимулирует спрос в промышленности
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала на риски быстрого снижения ключевой ставки. Она предупредила, что это может ускорить инфляцию. Поэтому в регуляторе будут принимать дальнейшие решения по данному показателю, «выверяя каждый шаг».