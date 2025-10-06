В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре Депутат Говырин назвал прогноз по российской экономике умеренно позитивным

Прогноз по экономике на октябрь остается умеренно позитивным, заявил депутат Госдумы, Алексей Говырин. По его словам, переданным LIFE.ru, месяц обещает пройти спокойно, без сложностей, с возможностями для тех, кто умеет использовать ресурсы вокруг себя.

Прогноз на октябрь выглядит умеренно позитивным. По ВВП можно ожидать небольшой рост к прошлому году — в пределах половины процента. <…> Валютные курсы будут колебаться, но решающего влияния на повседневную жизнь они не окажут: большее значение имеют зарплаты, занятость и цены на внутреннем рынке, — уточнил Говырин.

По его мнению, в конце сентября российская экономика вступила в новый квартал без резких колебаний, демонстрируя более стабильное развитие, чем прогнозировали эксперты. После летних изменений ВВП в этом месяце показал умеренную динамику, что можно считать временным затишьем. Потребительская активность остается на приемлемом уровне благодаря низкой безработице, а увеличение госзаказов, характерное для конца года, дополнительно стимулирует спрос в промышленности

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала на риски быстрого снижения ключевой ставки. Она предупредила, что это может ускорить инфляцию. Поэтому в регуляторе будут принимать дальнейшие решения по данному показателю, «выверяя каждый шаг».