Пашинян «бросил вызов» бывшим президентам Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вызвал на дебаты трех предыдущих президентов страны, о чем написал в своем Telegram-канале. Среди них — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Вы трое, скажите, придете ли вы на дебаты или нет, — говорится в сообщении.

Эти три политика находились на посту после провозглашения независимости Армении в 1991 году. Пашинян уже не единожды критиковал своих предшественников, которых в армянской прессе прозвали его «бывшими», в основном за подход к политике в отношении Карабаха. Армянский премьер обвинил их в коррупции и извлечении выгоды из конфликта. Предыдущий вызов Пашиняна в адрес «бывших» оказался без ответа.

Ранее Пашинян предлагал политическим оппонентам обоюдно не использовать оскорбления. Сам он пообещал соблюдать этот запрет в течение пяти дней. Он также предостерег от попыток соревноваться с ним в ругательствах, так как в его запасе богатый лексикон из-за тюремного прошлого. Таким образом политик прокомментировал оскорбления, которые льются на него со стороны оппонентов.