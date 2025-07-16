Пашинян рассказал, в чем ему нет равных

Пашинян рассказал, в чем ему нет равных Пашинян призвал не соревноваться с ним в оскорблениях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване предостерег от попыток соревноваться с ним в ругательствах, так как в его запасе богатый лексикон из-за тюремный прошлого, пишет АМИ «Новости-Армения». Таким образом политик прокомментировал оскорбления, которые льются на него со стороны оппонентов.

Я человек, долгое время проведший в пяти уголовно-исполнительных учреждениях, интересующийся филологией. Не надо со мной соревноваться и открывать «ящик Пандоры». Если кто-то думает, что у него очень богатый словарный запас, он может оказаться в очень бедственном положении, — заявил Пашинян.

До этого премьер заявил, что Армения не ищет конфликтов с Россией. По его словам, Ереван привержен развитию дружественных отношений с Москвой, основанных на принципах взаимного уважения.

Ранее Пашинян предложил политическим оппонентам с 1 июля обоюдно не использовать оскорбления. Сам он пообещал соблюдать этот запрет в течение пяти дней. Он отметил, что необходимо перейти к логике цивилизованных и уважительных дебатов, основанных на проверенных фактах.