Пашинян обозначил курс на развитие отношений с Россией Пашинян: Армения не ищет конфликтов с Россией

Армения не ищет конфликтов с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, Ереван привержен развитию дружественных отношений с Москвой, основанных на принципах взаимного уважения. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале армянского правительства.

Армения не ищет конфликтных ситуаций с Россией. Мы хотим иметь с Россией нормальные, естественные и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, — сказал премьер.

Пашинян также подчеркнул особый характер своих рабочих отношений с высшим руководством России. По словам главы правительства Армении, у него сложились «очень уважительные, открытые, прозрачные, честные отношения» с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

При этом Пашинян подтвердил, что Армения действительно стремится стать членом Евросоюза. Так он прокомментировал принятый в стране закон о начале процесса вступления Еревана в ЕС. Он подчеркнул, что Армения уже разработала стратегию реформ, которая будет реализована независимо от исхода переговоров о членстве.