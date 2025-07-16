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16 июля 2025 в 15:54

Пашинян обозначил курс на развитие отношений с Россией

Пашинян: Армения не ищет конфликтов с Россией

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Армения не ищет конфликтов с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, Ереван привержен развитию дружественных отношений с Москвой, основанных на принципах взаимного уважения. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале армянского правительства.

Армения не ищет конфликтных ситуаций с Россией. Мы хотим иметь с Россией нормальные, естественные и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, — сказал премьер.

Пашинян также подчеркнул особый характер своих рабочих отношений с высшим руководством России. По словам главы правительства Армении, у него сложились «очень уважительные, открытые, прозрачные, честные отношения» с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

При этом Пашинян подтвердил, что Армения действительно стремится стать членом Евросоюза. Так он прокомментировал принятый в стране закон о начале процесса вступления Еревана в ЕС. Он подчеркнул, что Армения уже разработала стратегию реформ, которая будет реализована независимо от исхода переговоров о членстве.

Армения
Никол Пашинян
Россия
Владимир Путин
Михаил Мишустин
конфликты
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