Пашинян объяснил значение принятого в Армении закона о вступлении в ЕС Пашинян подтвердил стремление Армении вступить в Евросоюз

Армения действительно стремится стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции. Так он прокомментировал принятый в стране закон о начале процесса вступления Еревана в ЕС. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале армянского правительства.

От наших европейских коллег звучит вопрос: означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в ЕС, что Армения хочет стать членом ЕС. Мой ответ: да, Армения хочет стать членом ЕС, — сказал Пашинян.

Глава правительства признал, что процесс вступления будет сложным и потребует выполнения двух ключевых условий: единогласного решения всех стран-членов ЕС и приведения армянского законодательства и институтов в соответствие с европейскими стандартами. Он подчеркнул, что Армения уже разработала стратегию реформ, которая будет реализована независимо от исхода переговоров о членстве.

Ранее Пашинян заявил, что выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности является более вероятным вариантом, чем разморозка членства страны в объединении. По его словам, ОДКБ якобы нарушило обещания относительно «красной линии„ в вопросе территориальной целостности Армении.