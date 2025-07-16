Пашинян назвал вероятным выход Армении из ОДКБ Пашинян: выход Армении из ОДКБ более вероятен, чем разморозка ее членства

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности является более вероятным вариантом, чем разморозка членства страны в объединении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе пресс-конференции, трансляция которой шла на странице политика в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, ОДКБ якобы нарушила обещания относительно красной линии в вопросе территориальной целостности Армении.

Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство, — сказал Пашинян.

Ранее глава армянского правительства назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным прозрачными. Выступая на пресс-конференции в Ереване, он использовал фразу «делили хлеб».

Также Пашинян заявил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества по поводу возможности членства в объединении. Глава кабинета министров указал на то, что республика является партнером ШОС. По его словам, действия Еревана «происходят не с бухты-барахты».