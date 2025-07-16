Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 14:06

«Мы делили хлеб»: Пашинян оценил отношения с Путиным

Пашинян назвал отношения с Путиным прозрачными

Никол Пашинян и Владимир Путин Никол Пашинян и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отношения с российским лидером Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным прозрачными. Выступая на пресс-конференции в Ереване, он использовал фразу «делили хлеб». Таким образом он прокомментировал возможное прекращения вещания на территории республики российских телеканалов, сообщает Haqqin.az.

У меня открытые, прозрачные отношения с Путиным и Мишустиным, мы делили хлеб, но некоторые российские телеканалы перешли все границы. Я бы не хотел принимать решение о прекращении их [вещания], но в России есть силы, которые вынуждают нас сделать этот шаг, а я бы этого не хотел, — заявил Пашинян.

Также на пресс-конференции он заявил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества по поводу возможности членства в объединении. Глава правительства указал на то, что Армения является партнером ШОС. По его словам, действия Еревана «происходят не с бухты-барахты».

Кроме того, он выразил мнение, что Ереван и Баку могут парафировать соглашение о мире до его подписания. По его словам, армянская сторона готова использовать все доступные форматы для продвижения мирного процесса.

Владимир Путин
Михаил Мишустин
Никол Пашинян
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 17 июля: ждать ли аномальную жару и грозы
Врач предупредила об опасности фастфуда летом
Израильские военные атаковали въезд в Генштаб Сирии в Дамаске
Ректор раскрыл, как детализация диплома повлияет на шансы выпускников вузов
Военэксперт ответил, как Украина сможет тайно применять ракеты Taurus
Беременные студентки будут получать повышенное пособие
В ГД осудили запрет георгиевской ленточки на международных соревнованиях
«Сапсаны» могут перенаправить в Минск и Нижний Новгород
Онищенко ответил, ждать ли эпидемии менингита в России
МИД Китая ответил на угрозы НАТО из-за России
Локальные поставщики против крупных сетей: где выгоднее покупать топливо
Нардеп Гриб объяснила, почему Киеву не помогут поставки Запада
Без варки! Белая смородина в сиропе на зиму
В РПЦ отреагировали на скандал с отсутствием крестов на сувенирах
В Махачкале расстреляли чемпиона MMA: что известно, мотив, кого подозревают
В российских регионах могут ввести различные ставки по ипотеке
Британия не пускает беженцев с Украины, называя страну безопасной
Режиссера Мороза похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище
Пашинян объяснил значение принятого в Армении закона о вступлении в ЕС
Виторган впервые за долгое время появился на публике с Нино Нинидзе
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.