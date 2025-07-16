«Мы делили хлеб»: Пашинян оценил отношения с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отношения с российским лидером Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным прозрачными. Выступая на пресс-конференции в Ереване, он использовал фразу «делили хлеб». Таким образом он прокомментировал возможное прекращения вещания на территории республики российских телеканалов, сообщает Haqqin.az.

У меня открытые, прозрачные отношения с Путиным и Мишустиным, мы делили хлеб, но некоторые российские телеканалы перешли все границы. Я бы не хотел принимать решение о прекращении их [вещания], но в России есть силы, которые вынуждают нас сделать этот шаг, а я бы этого не хотел, — заявил Пашинян.

Также на пресс-конференции он заявил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества по поводу возможности членства в объединении. Глава правительства указал на то, что Армения является партнером ШОС. По его словам, действия Еревана «происходят не с бухты-барахты».

Кроме того, он выразил мнение, что Ереван и Баку могут парафировать соглашение о мире до его подписания. По его словам, армянская сторона готова использовать все доступные форматы для продвижения мирного процесса.