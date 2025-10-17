Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:28

Кандидат в парламент Аргентины умер в прямом эфире во время дебатов

Аргентинский политик Дамиани умер во время дебатов из-за сердечного приступа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аргентинский политик Эрнан Дамиани умер в прямом эфире во время дебатов, сообщило издание Pagina12. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Он был кандидатом на парламентских выборах от «Радикального гражданского союза». Политик выступал с речью в студии программы Dólar Blue и внезапно потерял сознание. Дамиани доставили в больницу в городе Посадас, врачи не смогли его спасти. Известно, что мужчина занимал депутатское кресло в парламенте Аргентины с 1997 по 2001 год.

Ранее министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер упал в обморок во время заседания кабмина. Чиновника экстренно доставили в медучреждение. Отмечается, что причиной потери сознания стали проблемы с кровообращением. Вскоре Шнидер стал чувствовать себя лучше, ему провели дополнительное обследование.

До этого министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн во время пресс-конференции упала в обморок прямо перед журналистами. Инцидент произошел сразу после ее выступления на мероприятии, посвященном назначению на пост главы ведомства. Уточняется, что она потеряла сознание из-за низкого уровня сахара в крови.

