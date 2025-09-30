Немецкий министр упал в обморок во время заседания кабмина

Министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер упал в обморок во время заседания кабмина, сообщил журнал Focus со ссылкой на источник. Чиновника экстренно доставили в медучреждение.

Во время заседания кабинета министров произошел инцидент: министру транспорта Патрику Шнидеру внезапно стало плохо, — говорится в сообщении.

По информации издания, причиной обморока стали проблемы с кровообращением. Сейчас Шнидер чувствует себя лучше, но на всякий случай проходит дополнительное обследование.

Ранее министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн во время пресс-конференции упала в обморок прямо перед журналистами. Инцидент произошел сразу после ее выступления на мероприятии, посвященном назначению на пост главы ведомства. Уточняется, что обморок случился из-за низкого уровня сахара в крови.

До этого тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, что защитник Умар Сако упал в обморок во время матча седьмого тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Встреча завершилась со счетом 1:1.