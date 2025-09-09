Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 20:09

Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире

Министр здравоохранения Швеции Линн потеряла сознание на пресс-конференции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции и упала в обморок прямо перед журналистами, сообщает портал TMZ. Инцидент произошел сразу после ее выступления на мероприятии, посвященном назначению на пост министра.

На кадрах с места событий видно, как журналисты и политики мгновенно подбежали к министру, упавшему вместе с трибуной, чтобы оказать помощь. Инцидент не привел к серьезным травмам, однако мероприятие пришлось отменить. Уточняется, что обморок случился из-за низкого уровня сахара в крови.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подарил коллегам по ЕС и главе евродипломатии Кае Каллас ручки, изготовленные из украинских гильз, собранных на поле боя. Он выразил надежду, что этот символический жест будет оценен партнерами как напоминание о конфликте.

До этого исследование Cluster17 показало, что 60% жителей ЕС поддерживают отставку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Наибольшее недовольство зафиксировано во Франции — 70%, тогда как в Германии инициативу одобрили 54% респондентов.

министры
обмороки
журналисты
Швеция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп нашел виноватого в затягивании украинского кризиса
Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»
Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий
Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова
Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским
«У Сережи все та же рожа»: Кудрявцева и Гордон обратились к Шнуру
Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии
Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Один из крупнейших дворцов Азии полностью уничтожен пламенем
«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи
Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора
К чему снится бывшая девушка парня: толкование для него и для неё
Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше
Протесты в Непале добрались до границ соседней страны
Бюджет России показал рекордное снижение дефицита
В Казахстане отменили концерт Гагариной
Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин
Путину представили «молодильную клубнику»
Украинский борец пропустит ЧМ из-за российского тренера
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.