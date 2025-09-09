Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире Министр здравоохранения Швеции Линн потеряла сознание на пресс-конференции

Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции и упала в обморок прямо перед журналистами, сообщает портал TMZ. Инцидент произошел сразу после ее выступления на мероприятии, посвященном назначению на пост министра.

На кадрах с места событий видно, как журналисты и политики мгновенно подбежали к министру, упавшему вместе с трибуной, чтобы оказать помощь. Инцидент не привел к серьезным травмам, однако мероприятие пришлось отменить. Уточняется, что обморок случился из-за низкого уровня сахара в крови.

