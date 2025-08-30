День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:43

Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз

Глава МИД Дании подарил коллегам из Евросоюза ручки из украинских гильз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен перед началом неформальной встречи в Копенгагене подарил коллегам из стран — участниц Европейского союза и главе европейской дипломатии Кае Каллас ручки, сделанные из украинских гильз. По словам дипломата, их собрали прямо с поля боя. Расмуссен выразил надежду, что коллеги оценят его «маленький подарок», передает пресс-служба ЕК.

Перед вами вы видите ручки. Это не обычные ручки — они сделаны из украинских гильз, собранных на поле боя. Надеюсь, вы оцените этот маленький подарок, — сказал министр.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что республика на неформальной встрече в Копенгагене планирует озвучить предложения по новым санкциям против России. По его словам, Париж подготовил решения, призванные «истощить ресурсы» Москвы.

До этого Каллас заявила, что участники встречи в Копенгагене не станут принимать решения по новому пакету санкций против России. При этом она подчеркнула, что дипломаты все же обсудят данную тему в ходе беседы.

Дания
Евросоюз
Украина
переговоры
СВО
гильзы
пули
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.