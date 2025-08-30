Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен перед началом неформальной встречи в Копенгагене подарил коллегам из стран — участниц Европейского союза и главе европейской дипломатии Кае Каллас ручки, сделанные из украинских гильз. По словам дипломата, их собрали прямо с поля боя. Расмуссен выразил надежду, что коллеги оценят его «маленький подарок», передает пресс-служба ЕК.

Перед вами вы видите ручки. Это не обычные ручки — они сделаны из украинских гильз, собранных на поле боя. Надеюсь, вы оцените этот маленький подарок, — сказал министр.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что республика на неформальной встрече в Копенгагене планирует озвучить предложения по новым санкциям против России. По его словам, Париж подготовил решения, призванные «истощить ресурсы» Москвы.

До этого Каллас заявила, что участники встречи в Копенгагене не станут принимать решения по новому пакету санкций против России. При этом она подчеркнула, что дипломаты все же обсудят данную тему в ходе беседы.