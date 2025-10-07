Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 19:07

Смертельное массовое ДТП с автобусом в Ижевске попало на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появилось видео со смертельным массовым ДТП в Ижевске, где легковой автомобиль задавил трех пешеходов и врезался в автобус. Ролик опубликовал Telegram-канал «ДПС Ижевск». Он был снят на видеорегистратор одного из очевидцев происшествия.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на очень высокой скорости проносится по перекрестку, сбивает людей, вышедших на пешеходный переход, и врезается в переднюю часть пассажирского автобуса. На видео также можно увидеть момент, как один из пешеходов подлетает от удара в воздух и падает на землю.

Ранее сообщалось, что эта крупная авария произошла на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова. Участниками ДТП стали рейсовый автобус Пермь — Казань и три легковых автомобиля. В результате ДТП погибли трое пешеходов — 61-летняя и 67-летняя женщины и 22-летняя девушка, а также виновник аварии — 65 летний водитель легкового авто. Одного человека пришлось деблокировать из искореженного автомобиля пожарно-спасательным подразделениям МЧС и поисково-спасательной службе. По предварительной информации, в автобусе никто не пострадал.

Россия
Республика Удмуртия
Ижевск
ДТП
аварии
пешеходы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Украины назвал главную силу «евромайдана»
Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами
Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина
«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ
«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня
Лучший шеф-повар юга России умер в 37 лет
Умершего рокера не могут похоронить больше недели
Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов
В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей
Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг
Психически нездоровый подросток обезглавил отчима
Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода
Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома
Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты
СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья
Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе
Мифы и правда о пластиковых окнах: что важно знать перед покупкой
Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Опубликованы кадры мощного пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге
Россиянка задушила месячную дочь из-за плача и сбежала
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.