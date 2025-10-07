Смертельное массовое ДТП с автобусом в Ижевске попало на видео

В Сети появилось видео со смертельным массовым ДТП в Ижевске, где легковой автомобиль задавил трех пешеходов и врезался в автобус. Ролик опубликовал Telegram-канал «ДПС Ижевск». Он был снят на видеорегистратор одного из очевидцев происшествия.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на очень высокой скорости проносится по перекрестку, сбивает людей, вышедших на пешеходный переход, и врезается в переднюю часть пассажирского автобуса. На видео также можно увидеть момент, как один из пешеходов подлетает от удара в воздух и падает на землю.

Ранее сообщалось, что эта крупная авария произошла на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова. Участниками ДТП стали рейсовый автобус Пермь — Казань и три легковых автомобиля. В результате ДТП погибли трое пешеходов — 61-летняя и 67-летняя женщины и 22-летняя девушка, а также виновник аварии — 65 летний водитель легкового авто. Одного человека пришлось деблокировать из искореженного автомобиля пожарно-спасательным подразделениям МЧС и поисково-спасательной службе. По предварительной информации, в автобусе никто не пострадал.