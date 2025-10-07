Президент Финляндии Александр Стубб поднимал бокал за президента России Владимира Путина до того, как стал активным русофобом, поделился с NEWS.ru своими воспоминаниями депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, его удивила резкая смена позиции финского лидера, которую тот старательно транслирует всему миру.

Стубб прекрасно тусовался у меня на концертах русского романса в Хельсинки, подпевал «Дорогой длинною» — это удивительное изменение позиции. Он слишком рьяно излагает свою позицию, чтобы быть честным. Так что хочется ему сказать: «Стубб, слушай, ну заканчивай уже! Ты у меня с депутатами „Единой России“ вместе за одним столом сидел, песни пел и поднимал бокал шампанского за здоровье Владимира Владимировича Путина, и за Россию, и за дружбу, бесконечную!» — сказал Милонов.

По мнению депутата, финский лидер придерживается «конъюнктурно-политической» позиции.

Но она помножена на некую внутреннюю ненависть к России, которая словно на генетическом уровне присутствует в некоторых финских элитах, — добавил собеседник.

Ранее Стубб сообщил, что Евросоюз не намерен учитывать позицию России при разработке гарантий безопасности для Украины. По его словам, европейские государства готовы к дальнейшей эскалации конфликта. Он также добавил, что Москва не согласится с предложенными ими гарантиями безопасности.