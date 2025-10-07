Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:36

«Поднимал бокал за Путина»: в ГД указали на двуличие президента Финляндии

Депутат Милонов: русофоб Стубб поднимал бокал за здоровье Путина

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб поднимал бокал за президента России Владимира Путина до того, как стал активным русофобом, поделился с NEWS.ru своими воспоминаниями депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, его удивила резкая смена позиции финского лидера, которую тот старательно транслирует всему миру.

Стубб прекрасно тусовался у меня на концертах русского романса в Хельсинки, подпевал «Дорогой длинною» — это удивительное изменение позиции. Он слишком рьяно излагает свою позицию, чтобы быть честным. Так что хочется ему сказать: «Стубб, слушай, ну заканчивай уже! Ты у меня с депутатами „Единой России“ вместе за одним столом сидел, песни пел и поднимал бокал шампанского за здоровье Владимира Владимировича Путина, и за Россию, и за дружбу, бесконечную!» — сказал Милонов.

По мнению депутата, финский лидер придерживается «конъюнктурно-политической» позиции.

Но она помножена на некую внутреннюю ненависть к России, которая словно на генетическом уровне присутствует в некоторых финских элитах, — добавил собеседник.

Ранее Стубб сообщил, что Евросоюз не намерен учитывать позицию России при разработке гарантий безопасности для Украины. По его словам, европейские государства готовы к дальнейшей эскалации конфликта. Он также добавил, что Москва не согласится с предложенными ими гарантиями безопасности.

Финляндия
Александр Стубб
Владимир Путин
Виталий Милонов
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов
Экс-премьер Украины назвал организатора бойни на Майдане
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.