Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала немало для ухудшения отношений между Москвой и Берлином, заявил член Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, экс-политик усыпляла бдительность России Минскими соглашениями и потворствовала подготовке Киева к столкновению.

Меркель, если вы помните, когда <…> вела свою политику, усыпляя нашу деятельность Минскими соглашениями, парижскими встречами, мы поверили, мы думали, что они на самом деле хотят решить вопрос Донбасса мирным путем. Оказалось, просто <…> они выигрывали время для того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с нашей страной, — подчеркнул Джабаров.

По словам сенатора, поэтому он не испытывает доверия к Меркель. Он отметил, что бывший политик также сделала немало для ухудшения отношений Москвы и Европы.

Ранее Джабаров предупредил, что в Польше растут русофобские настроения из-за исторического соперничества между Москвой и Варшавой. Польша никогда не забывала, что проиграла за право быть главной империей в Восточной Европе, уточнил сенатор.