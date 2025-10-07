Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 18:45

Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине

Джабаров: Меркель шагами по Украине ухудшила отношения России и Германии

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала немало для ухудшения отношений между Москвой и Берлином, заявил член Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, экс-политик усыпляла бдительность России Минскими соглашениями и потворствовала подготовке Киева к столкновению.

Меркель, если вы помните, когда <…> вела свою политику, усыпляя нашу деятельность Минскими соглашениями, парижскими встречами, мы поверили, мы думали, что они на самом деле хотят решить вопрос Донбасса мирным путем. Оказалось, просто <…> они выигрывали время для того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с нашей страной, — подчеркнул Джабаров.

По словам сенатора, поэтому он не испытывает доверия к Меркель. Он отметил, что бывший политик также сделала немало для ухудшения отношений Москвы и Европы.

Ранее Джабаров предупредил, что в Польше растут русофобские настроения из-за исторического соперничества между Москвой и Варшавой. Польша никогда не забывала, что проиграла за право быть главной империей в Восточной Европе, уточнил сенатор.

Ангела Меркель
Владимир Джабаров
Германия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России назвали одну особенность «Интервидения»
Экс-премьер Украины назвал главную силу «евромайдана»
Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами
Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина
«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ
«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня
Лучший шеф-повар юга России умер в 37 лет
Умершего рокера не могут похоронить больше недели
Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов
В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей
Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг
Психически нездоровый подросток обезглавил отчима
Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода
Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома
Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты
СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья
Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе
Мифы и правда о пластиковых окнах: что важно знать перед покупкой
Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Опубликованы кадры мощного пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.