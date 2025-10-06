Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 14:13

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что меня всегда поражает в турецкой кухне? Это умение создавать невероятно насыщенные и уютные блюда из самых простых ингредиентов. Тавук чорбасы — идеальный тому пример. Этот лимонно-куриный суп — настоящее спасение, когда хочется согреться и зарядиться энергией. Он одновременно и легкий, и сытный, а его яркий лимонный аромат поднимает настроение с первой ложки. Я готовлю его, когда нужно быстро накормить семью чем-то действительно вкусным и полезным. Это блюдо никогда не надоедает!

Для супа вам понадобится: 1 куриная грудка, 1 литр воды для бульона, 1 стакан куриного бульона для заправки, 100 г риса, 1 морковь, 1 луковица, 3 ст. л. муки, сок 1 лимона, 2 яичных желтка, пучок петрушки, соль по вкусу.

Куриную грудку, целую морковь и луковицу отварите в подсоленной воде до готовности курицы. Готовую курицу выньте, нарежьте небольшими кусочками, а бульон процедите. Верните бульон на огонь, всыпьте в него рис и варите до готовности. В отдельной миске тщательно взбейте яичные желтки с лимонным соком и мукой. Понемногу влейте туда же стакан горячего куриного бульона, постоянно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Эту заправку тонкой струйкой влейте в кастрюлю с готовым рисом, добавьте нарезанную петрушку и кусочки курицы. Аккуратно перемешайте и прогрейте пару минут, не доводя до кипения. Суп готов! Подавайте его сразу, пока он не остыл.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

рецепты
супы
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
