Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Знаете, что меня всегда поражает в турецкой кухне? Это умение создавать невероятно насыщенные и уютные блюда из самых простых ингредиентов. Тавук чорбасы — идеальный тому пример. Этот лимонно-куриный суп — настоящее спасение, когда хочется согреться и зарядиться энергией. Он одновременно и легкий, и сытный, а его яркий лимонный аромат поднимает настроение с первой ложки. Я готовлю его, когда нужно быстро накормить семью чем-то действительно вкусным и полезным. Это блюдо никогда не надоедает!

Для супа вам понадобится: 1 куриная грудка, 1 литр воды для бульона, 1 стакан куриного бульона для заправки, 100 г риса, 1 морковь, 1 луковица, 3 ст. л. муки, сок 1 лимона, 2 яичных желтка, пучок петрушки, соль по вкусу.

Куриную грудку, целую морковь и луковицу отварите в подсоленной воде до готовности курицы. Готовую курицу выньте, нарежьте небольшими кусочками, а бульон процедите. Верните бульон на огонь, всыпьте в него рис и варите до готовности. В отдельной миске тщательно взбейте яичные желтки с лимонным соком и мукой. Понемногу влейте туда же стакан горячего куриного бульона, постоянно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Эту заправку тонкой струйкой влейте в кастрюлю с готовым рисом, добавьте нарезанную петрушку и кусочки курицы. Аккуратно перемешайте и прогрейте пару минут, не доводя до кипения. Суп готов! Подавайте его сразу, пока он не остыл.

