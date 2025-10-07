Европе становятся очевидны катастрофические последствия поддержки Украины и отрицания внутриевропейских проблем, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Так он прокомментировал призыв лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен распустить парламент Франции.

По всей Европе становится очевидна реальность катастрофической поддержки проигрышной прокси-войны на Украине и отрицания внутренних реалий, — написал Боуз.

Ранее и. о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией во Франции Аврора Берже заявила, что Макрон не покинет свой пост в условиях текущего политического кризиса. Она объяснила это тем, что он был избран демократическим путем.

До этого глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что Макрон должен покинуть свой пост. Она подчеркнула, что за последний год в стране уже сменилось три премьер-министра. 6 октября глава правительства Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, а Макрон принял его заявление.