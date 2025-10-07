Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 19:03

«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине

Энергетик Юшков: Украина использует парки батарей для поддержки военных заводов

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Украина будет использовать так называемые аккумуляторные парки для поддержания работы предприятий военно-промышленного комплекса, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом он подчеркнул, что два часа, на которые сеть батарей способна продлить передачу электроэнергии, не имеют большого значения для потребителя.

Я думаю, что Украина для населения не будет использовать эти накопители. Промышленные предприятия, ВПК — да, чтобы отключения не происходили сразу. В этом направлении они могут пойти, но опять же — два часа вообще никакой погоды не делают ни для промышленного потребителя, ни для бытового. Все это обходится дорого и легко уничтожается. Непонятно также, где они их разместили. Все в одном месте или нет. Но опять же — никакой существенной защиты у подобного оборудования нет, это просто ящики с оборудованием. Поэтому нет, это никакой роли не играет, — объяснил Юшков.

Энергетик добавил, что подобное оборудование не предназначено для круглосуточной передачи электроэнергии. По его оценкам, эти батареи могут только поддерживать энергобаланс.

Смысл в том, что эти накопители используются для компенсации колебаний при выработке возобновляемой энергетики. Солнца, ветра нет. Соответственно, сразу проседает производство электроэнергии. Например, ночью, когда все спят, а ветер есть, как раз тогда заряжаются накопители. А с утра, если вдруг ветер пропал или солнце скрылось, накопители передают электроэнергию в общую сеть. То есть это просто балансировка энергосистемы, но не более того. Они не рассчитаны на то, чтобы сутками снабжать электроэнергией, — резюмировал Юшков.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что на Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь пережить зиму в условиях обстрелов. Журналисты отметили, что украинские власти скрывают местоположение батарейных парков, чтобы они не стали мишенью для атак.

Украина
энергетика
батареи
заводы
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами
Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина
«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ
«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня
Лучший шеф-повар юга России умер в 37 лет
Умершего рокера не могут похоронить больше недели
Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов
В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей
Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг
Психически нездоровый подросток обезглавил отчима
Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода
Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома
Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты
СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья
Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе
Мифы и правда о пластиковых окнах: что важно знать перед покупкой
Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Опубликованы кадры мощного пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге
Россиянка задушила месячную дочь из-за плача и сбежала
Водителей предупредили о тюремном сроке за пренебрежение одним действием
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.