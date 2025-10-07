«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине

Украина будет использовать так называемые аккумуляторные парки для поддержания работы предприятий военно-промышленного комплекса, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом он подчеркнул, что два часа, на которые сеть батарей способна продлить передачу электроэнергии, не имеют большого значения для потребителя.

Я думаю, что Украина для населения не будет использовать эти накопители. Промышленные предприятия, ВПК — да, чтобы отключения не происходили сразу. В этом направлении они могут пойти, но опять же — два часа вообще никакой погоды не делают ни для промышленного потребителя, ни для бытового. Все это обходится дорого и легко уничтожается. Непонятно также, где они их разместили. Все в одном месте или нет. Но опять же — никакой существенной защиты у подобного оборудования нет, это просто ящики с оборудованием. Поэтому нет, это никакой роли не играет, — объяснил Юшков.

Энергетик добавил, что подобное оборудование не предназначено для круглосуточной передачи электроэнергии. По его оценкам, эти батареи могут только поддерживать энергобаланс.

Смысл в том, что эти накопители используются для компенсации колебаний при выработке возобновляемой энергетики. Солнца, ветра нет. Соответственно, сразу проседает производство электроэнергии. Например, ночью, когда все спят, а ветер есть, как раз тогда заряжаются накопители. А с утра, если вдруг ветер пропал или солнце скрылось, накопители передают электроэнергию в общую сеть. То есть это просто балансировка энергосистемы, но не более того. Они не рассчитаны на то, чтобы сутками снабжать электроэнергией, — резюмировал Юшков.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что на Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь пережить зиму в условиях обстрелов. Журналисты отметили, что украинские власти скрывают местоположение батарейных парков, чтобы они не стали мишенью для атак.