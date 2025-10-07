Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 18:44

Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»

Орешкин заявил, что позитивно отреагировал на шутку Путина про «Орешник»

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что позитивно воспринял шутку главы государства Владимира Путина о названии ракетного комплекса «Орешник», в которой прозвучала и его фамилия. Один из журналистов поинтересовался, как он относится к словам российского лидера, передает ТАСС.

Позитивно, — заявил он.

Шутка прозвучала на пленарной сессии клуба «Валдай». Тогда Путин отметил, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия.

Взять тот же «Орешник». Не Орешкин, а «Орешник», — пошутил президент.

Ранее Путин во время визита в Центр патриотического воспитания «Воин» в Приморье пошутил с курсантками, готовящимися к первому прыжку с парашютом. Он обратил внимание на их небольшой вес. Девушки не растерялись и ответили с юмором, что даже если их унесет ветром, они все равно вернутся обратно. Президент улыбнулся им в ответ.

До этого Путин пошутил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков не хочет работать. Эти слова прозвучали, когда представитель главы государства заявил, что вопросы от журналистов могут долго продолжаться.

Максим Орешкин
ракета «Орешник»
Владимир Путин
шутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пусть не согласовывает»: Карпин отреагировал на заявление главы Минспорта
Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.