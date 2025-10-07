Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник» Орешкин заявил, что позитивно отреагировал на шутку Путина про «Орешник»

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что позитивно воспринял шутку главы государства Владимира Путина о названии ракетного комплекса «Орешник», в которой прозвучала и его фамилия. Один из журналистов поинтересовался, как он относится к словам российского лидера, передает ТАСС.

Позитивно, — заявил он.

Шутка прозвучала на пленарной сессии клуба «Валдай». Тогда Путин отметил, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия.

Взять тот же «Орешник». Не Орешкин, а «Орешник», — пошутил президент.

Ранее Путин во время визита в Центр патриотического воспитания «Воин» в Приморье пошутил с курсантками, готовящимися к первому прыжку с парашютом. Он обратил внимание на их небольшой вес. Девушки не растерялись и ответили с юмором, что даже если их унесет ветром, они все равно вернутся обратно. Президент улыбнулся им в ответ.

До этого Путин пошутил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков не хочет работать. Эти слова прозвучали, когда представитель главы государства заявил, что вопросы от журналистов могут долго продолжаться.