Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что позитивно воспринял шутку главы государства Владимира Путина о названии ракетного комплекса «Орешник», в которой прозвучала и его фамилия. Один из журналистов поинтересовался, как он относится к словам российского лидера, передает ТАСС.
Позитивно, — заявил он.
Шутка прозвучала на пленарной сессии клуба «Валдай». Тогда Путин отметил, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия.
Взять тот же «Орешник». Не Орешкин, а «Орешник», — пошутил президент.
Ранее Путин во время визита в Центр патриотического воспитания «Воин» в Приморье пошутил с курсантками, готовящимися к первому прыжку с парашютом. Он обратил внимание на их небольшой вес. Девушки не растерялись и ответили с юмором, что даже если их унесет ветром, они все равно вернутся обратно. Президент улыбнулся им в ответ.
До этого Путин пошутил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков не хочет работать. Эти слова прозвучали, когда представитель главы государства заявил, что вопросы от журналистов могут долго продолжаться.