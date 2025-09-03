Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 17:59

«Лентяй, не хочет работать»: Путин пошутил про Пескова при журналистах

Путин в шутку заявил журналистам, что Песков не хочет работать

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами пошутил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков не хочет работать. На пресс-конференции по итогам визита в Китай российский лидер назвал его лентяем. Инцидент произошел, когда представитель главы государства заявил, что вопросы от журналистов могут долго продолжаться.

Нет, сейчас мы будем заканчивать. Лентяй, не хочет работать. Видите, стоит рядом, и то, ленится, — с улыбкой пожурил пресс-секретаря Путин.

После этого президент вернулся к представителям СМИ для дальнейшего общения. Следующий вопрос Путину должна была задать журналистка Алена Нефедова.

Ранее президент признался, что старается меньше отвлекаться на слухи и домыслы. По словам Путина, он слишком занят текущей работой. Лидер добавил, что не понимает, о чем говорят журналисты.

Во время визита в Китай Путин получил подарок от президента Конго Дени Сассу-Нгессо. Политик вручил российскому лидеру художественное полотно с изображением сцены из повседневной жизни женщин в его республике. На картине можно увидеть четырех представительниц прекрасного пола, которые несут улов с моря.

