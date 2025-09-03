Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 14:09

Путину подарили картину о жизни женщин в Конго

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин получил в подарок от президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо художественное полотно, изображающее сцену из повседневной жизни конголезских женщин, передает ТАСС. На картине запечатлены четыре женщины в ярких традиционных одеждах, несущие улов в сетях вдоль берега моря на фоне заката.

К произведению искусства прилагалась пояснительная надпись на французском языке. Как указано в описании, художник через эту работу стремился подчеркнуть ключевую роль женщин Конго в экономической жизни страны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров президента РФ с зарубежными делегациями в Китае состоялся традиционный обмен подарками. Он подчеркнул, что многие иностранные представители преподнесли главе государства символические дары, в то время как российская сторона также вручила презенты партнерам через протокольные службы.

До этого Путин после возложения цветов на мемориальном кладбище в Анкоридже на Аляске встретился с владыкой Алексием, представителем Американской православной церкви. В ходе теплой беседы российский лидер передал священнослужителю две особо значимые иконы.

ДР Конго
Владимир Путин
картины
подарки
