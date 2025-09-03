В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине Песков: многие иностранные делегации преподнесли подарки Путину в Пекине

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с зарубежными делегациями в Китае состоялся традиционный обмен подарками, передает слова представителя Кремля Дмитрия Пескова РИА Новости. Он подчеркнул, что многие иностранные представители преподнесли главе государства символические дары, в то время как российская сторона также вручила презенты партнерам через протокольные службы.

Многие делегации привозят подарки. По протокольным каналам совершается обмен, — сказал Песков.

Ранее в ходе торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-й годовщине завершения Второй мировой войны, президент России встретился с потомками советских военачальников. Глава государства отметил символичность их совместного присутствия на церемонии. Среди гостей были родственники маршалов Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Василия Чуйкова и Александра Василевского.

Кроме того, британское издание The Guardian расценило визит Путина на военный парад в Китай как символическое послание западным странам. В материале издания отмечается, что во время мероприятия глава российского государства провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Журналисты интерпретировали кадры рукопожатий между лидерами как демонстрацию единства и неповиновения внешнему давлению.