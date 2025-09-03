Владимир Путин во время встречи с потомками ветеранов Великой Отечественной войны после торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине Путин отметил важность участия потомков советских маршалов на торжествах в Китае

Президент России Владимир Путин поприветствовал потомков советских маршалов на торжественных мероприятиях в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, передает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул важность того, что в такие дни они находятся вместе. Китай в том числе посетили родственники Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Василия Чуйкова, Александра Василевского.

Я вас всех приветствую. Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе. Это очень хорошо, что и потомки наших выдающихся полководцев тоже здесь, принимают участие в этом торжественном мероприятии. Хочу вам пожелать всего самого доброго, — отметил Путин.

До этого Путин отметил мужество и героизм северокорейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области. Российский президент подчеркнул, что военные КНДР приняли участие в этих операциях по инициативе Ким Чен Ына.

Позже лидер КНДР заявил о готовности Пхеньяна оказать Москве любую необходимую помощь, назвав это братским долгом. Данное заявление прозвучало во время переговоров с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын также выразил благодарность российскому лидеру за высокую оценку роли солдат КНДР в освобождении Курской области.