03 сентября 2025 в 09:53

Эксперты объяснили значение встречи Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Guardian: поездка Путина на парад в Китай стала посланием Западу

Владимир Путин и Ким Чен Ын перед началом встречи в Пекине Владимир Путин и Ким Чен Ын перед началом встречи в Пекине Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал послание Западу своей поездкой на военный парад в Китай, такое мнение высказали журналисты британской газеты The Guardian. Там глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Авторы материала назвали кадр, на котором политики пожимают друг другу руки, сигналом неповиновения.

Беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками, — следует из публикации.

Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном в эту среду, 3 сентября. Встреча прошла в резиденции Дяоюйтай в Пекине.

В Пекине также прошел парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. На опубликованных кадрах можно увидеть Путина среди других глав государств, в том числе Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

