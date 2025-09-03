Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 09:04

Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В Пекине прошел парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Пресс-служба Кремля опубликовала видеоряд с мероприятия, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. На первых секундах можно увидеть российского лидера среди других глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, — сказано в сообщении.

Парад на площади Тяньаньмэнь открылся проходом подразделений сухопутных войск, военно-морского и воздушного флота. Залпы артиллерии, исполнение гимна Китая и церемония поднятия флага сопровождали начало события. В общей сложности участие в параде приняли свыше 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что негативная реакция западных СМИ на результаты саммита ШОС в Китае, в котором принимает участие Путин, обусловлена страхом перед растущим влиянием организации. По его мнению, западный мир опасается успешного экономического партнерства стран объединения.

Пекин
парады
Владимир Путин
Китай
Япония
