Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией

В Пекине прошел парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Пресс-служба Кремля опубликовала видеоряд с мероприятия, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. На первых секундах можно увидеть российского лидера среди других глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, — сказано в сообщении.

Парад на площади Тяньаньмэнь открылся проходом подразделений сухопутных войск, военно-морского и воздушного флота. Залпы артиллерии, исполнение гимна Китая и церемония поднятия флага сопровождали начало события. В общей сложности участие в параде приняли свыше 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

