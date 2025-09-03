Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:59

«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам

Путин заявил, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам визита в Китай сказал, что старается меньше отвлекаться на различные слухи и домыслы, выступление транслировала пресс-служба Кремля. По словам главы государства, он слишком занят текущей работой.

Если сказать по-честному, то я даже не понимаю, о чем вы говорите. Потому что я занят текущей работой, и как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы, — сказал Путин.

Вместе с этим российский лидер заявил, что никогда не исключал возможность встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров.

Путин также назвал очень важной и своевременной инициативу о глобальном управлении, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, она способствует позитивным отношениям между странами.

Кроме того, Путин анонсировал запуск проект газопровода «Сила Сибири — 2». По его словам, в перспективе Россия будет поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа ежегодно.

Китай
Россия
слухи
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин напомнил о предложении России для Украины в 2022 году
Экономист рассказал, чем опасно снижение ключевой ставки ЦБ
Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.