Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам Путин заявил, что старается не отвлекаться на слухи и домыслы

Президент России Владимир Путин по итогам визита в Китай сказал, что старается меньше отвлекаться на различные слухи и домыслы, выступление транслировала пресс-служба Кремля. По словам главы государства, он слишком занят текущей работой.

Если сказать по-честному, то я даже не понимаю, о чем вы говорите. Потому что я занят текущей работой, и как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы, — сказал Путин.

Вместе с этим российский лидер заявил, что никогда не исключал возможность встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров.

Путин также назвал очень важной и своевременной инициативу о глобальном управлении, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, она способствует позитивным отношениям между странами.

Кроме того, Путин анонсировал запуск проект газопровода «Сила Сибири — 2». По его словам, в перспективе Россия будет поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа ежегодно.