СК России возбудил дело о халатности после смерти 11-летнего мальчика В Саратовской области врачам предъявлены обвинения после смерти мальчика

В Балакове Саратовской области следователи возбудили уголовное дело и предъявили обвинения восьми сотрудникам местного медучреждения после смерти 11-летнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России. Им вменяется халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Следователем следственного отдела по городу Балаково следственного управления СК России по Саратовской области <…> восьми сотрудникам одного из медицинских учреждений города Балаково предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 июня 2023 года мальчик был госпитализирован в детское хирургическое отделение с признаками острой спаечной тонкокишечной непроходимости. В ходе лечения медики допустили нарушения при наблюдении, обследовании и оказании помощи, в результате чего 26 июня ребенок скончался. Судмедэкспертиза подтвердила прямую связь действий медиков со смертью пациента.

