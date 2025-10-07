Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:44

СК России возбудил дело о халатности после смерти 11-летнего мальчика

В Саратовской области врачам предъявлены обвинения после смерти мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Балакове Саратовской области следователи возбудили уголовное дело и предъявили обвинения восьми сотрудникам местного медучреждения после смерти 11-летнего мальчика, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России. Им вменяется халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Следователем следственного отдела по городу Балаково следственного управления СК России по Саратовской области <…> восьми сотрудникам одного из медицинских учреждений города Балаково предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 июня 2023 года мальчик был госпитализирован в детское хирургическое отделение с признаками острой спаечной тонкокишечной непроходимости. В ходе лечения медики допустили нарушения при наблюдении, обследовании и оказании помощи, в результате чего 26 июня ребенок скончался. Судмедэкспертиза подтвердила прямую связь действий медиков со смертью пациента.

Ранее в Бразилии двух врачей обвинили в непреднамеренном убийстве и халатности. Они пытались удалить попкорн из носа двухлетнего мальчика при помощи воздушного шланга. После проведения медицинских манипуляций ребенку было назначено лекарство от метеоризма, и его отпустили домой. Однако состояние мальчика стало ухудшаться, и родители были вынуждены вызвать скорую помощь. По дороге в больницу ребенок скончался. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что у мальчика произошел разрыв легкого и желудка.

халатность
врачи
медики
Саратовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.