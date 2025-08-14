Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врачи убили ребенка, используя нестандартную методику при оказании помощи

Daily Mail: бразильские врачи убили ребенка, пытаясь выдуть из его носа попкорн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии двух врачей обвиняют непреднамеренном убийстве и халатности, передает Daily Mail. Они пытались удалить попкорн из носа двухлетнего мальчика при помощи воздушного шланга.

При попытке удалить кукурузное зерно, которое находилось в носу мальчика, врач использовал нестандартную методику, которую не рекомендуется проводить на верхних дыхательных путях ребенка, — рассказали в полиции.

После проведения медицинских манипуляций ребенку было назначено лекарство от метеоризма, и его отпустили домой. Однако состояние мальчика стало ухудшаться, и родители были вынуждены вызвать скорую помощь. По дороге в больницу ребенок скончался. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что у мальчика произошел разрыв легкого и желудка.

Родители обратились за помощью к юристу, чтобы восстановить справедливость.

Ранее в Липецке врачи спасли жизнь четырехлетней девочке, которая серьезно пострадала из-за ожога борщевиком. Ожоги занимали 70% площади тела ребенка, и более трех недель за ее жизнь боролись в реанимации.

врачи
халатность
Бразилия
дети
