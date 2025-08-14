Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 19:49

Встреча с ядовитым растением едва не стоила жизни четырехлетней девочке

Врачи спасли девочку, получившую 70% ожогов тела от борщевика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Липецке врачи спасли жизнь четырехлетней девочке, которая обожглась борщевиком во время игры в прятки, рассказала министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в соцсети ВКонтакте. Ожоги заняли 70% площади тела ребенка.

За жизнь крошки больше трех недель боролись в реанимации. Ей проводили инфузионную терапию, коррекцию гемостаза, антибактериальную терапию, ежедневные перевязки с антисептиками, — поделилась Анна Маркова.

Благодаря мастерству медицинских работников, самочувствие ребенка улучшилось, и девочку перевели в палату общего назначения. После терапии кожные покровы полностью регенерировались, необходимость в пересадке отпала.

Отмечается, что сок растения борщевика под воздействием ультрафиолетовых лучей становится опасным для кожи веществом, которое может вызвать серьезные повреждения.

Ранее в Свердловской области врачи успешно провели операцию 11-летней девочке, которая получила серьезную травму позвоночника, сорвавшись с четырехметровой высоты. Ребенка транспортировали в Екатеринбург для оказания медицинской помощи, и благодаря профессионализму медиков операция прошла успешно.

врачи
ожоги
борщевик
дети
