Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» переживает серьезный финансовый кризис, сообщил осведомленный источник порталу «Чемпионат». По его словам, без оперативного привлечения дополнительного финансирования у команды возникнут серьезные проблемы, что может привести к утрате профессионального статуса.

По данным собеседника, летом 2025 года произошла смена владельца клуба — новым учредителем стала строительная компания, входящая в пятерку крупнейших застройщиков Краснодарского края. Несмотря на заявленный бюджет сезона в размере 450 млн рублей, что превышает финансирование многих команд-конкурентов, на счетах организации практически не осталось средств.

Ситуация усугубляется тем, что даже доходы от летних трансферов футболистов были полностью направлены на погашение накопленных задолженностей. Значительные суммы ушли на выплаты зарплат и различных компенсаций, что не улучшило текущее финансовое положение.

Если в ближайшее время «Черноморец» не найдет дополнительных источников финансирования, может до конца года столкнуться с большими проблемами, вплоть до потери профессионального статуса, — сказал источник.

По итогам 13 туров Лиги Pari команда занимает 12-ю позицию в турнирной таблице, набрав 15 очков. Под руководством Вадима Евсеева коллектив одержал четыре победы в шести последних поединках при одном поражении и ничьей.

