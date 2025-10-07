Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 01:19

Три игрока Сборной России выбыли из матчей с Ираном и Боливией

Сборная лишилась Фомина, Литвинова и Мусаева перед матчами с Ираном и Боливией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, хавбек «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не смогут играть за сборную России в товарищеских матчах с командами Ирана и Боливии, сообщила пресс-служба РФС. Уточняется, что причиной стало неудовлетворительное состояние здоровья.

У Фомина, как сказано в публикации, перегрузочное состояние, его направили на лечение в клуб. Литвинов и Мусаев получили травмы в ходе участия в дерби ЦСКА — «Спартак», их отправили в расположение команд.

Ранее Сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Встреча в Осло завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев Для молдавской национальной сборной это стало крупнейшим поражением в ее истории.

До этого почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что матч сборной России по футболу с командой США стал бы знаковым событием. По его словам, игра в условиях ограничений была бы мощным прорывом для всего отечественного спорта.

