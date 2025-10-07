Три игрока Сборной России выбыли из матчей с Ираном и Боливией

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, хавбек «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не смогут играть за сборную России в товарищеских матчах с командами Ирана и Боливии, сообщила пресс-служба РФС. Уточняется, что причиной стало неудовлетворительное состояние здоровья.

У Фомина, как сказано в публикации, перегрузочное состояние, его направили на лечение в клуб. Литвинов и Мусаев получили травмы в ходе участия в дерби ЦСКА — «Спартак», их отправили в расположение команд.

