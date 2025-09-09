В РФС оценили идею футбольного матча России и США Колосков: матч России и США может стать прорывом для отечественного футбола

Матч сборной России по футболу с командой США стал бы знаковым событием, заявил РИА Новости почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, игра в условиях ограничений была бы мощным прорывом для всего отечественного спорта.

Я считаю, что это блестящая и замечательная идея. И проведение такого матча придало бы огромную значимость российскому спорту в целом и нашему футболу в частности. Потому что Америка и Россия — это же не просто два мировых гиганта, это же одни из самых уважаемых в мире наций, — отметил Колосков.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров в феврале 2022 года. Причиной стали события на Украине. С тех пор сборная может выступать только в товарищеских встречах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что руководство ФИФА обсуждает возможность проведения товарищеского футбольного матча между Россией и США. Министр отметил, что в некоторых американских кругах такой сценарий действительно рассматривается. Он также напомнил, что США, Мексика и Канада будут принимать ЧМ по футболу в 2026 году.