Скорее всего, Вашингтон планирует заменить президента Украины Владимира Зеленского на экс-советника офиса главы украинского государства Алексея Арестовича, заявил блогер Юрий Подоляка в разговоре с «Царьградом». По его мнению, Зеленский связан с властями Великобритании. Что касается Лондона, то он в качестве запасного варианта готовит бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Американские спецслужбы его им не отдают. Соответственно, на кого он работает? На США. Сейчас, если вы сравните то, что сказал Арестович, и то, что говорит Трамп, — они говорят абсолютно в унисон. По сути, я не удивлюсь, если американцы готовят замену Зеленскому, — отметил он.

До этого Арестович заявил, что на месте Зеленского отдал бы России четыре области и Крым. По его мнению, также стоит ввести демилитаризованную зону по тому же принципу как это было сделано между Северной и Южной Кореями. Также он сообщил, что встреча российского президента Владимира Путина и Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле 9 апреля 2022 года, однако сорвалась на фоне приезда экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину.