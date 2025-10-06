Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 09:27

Арестович раскрыл, как сорвалась встреча Зеленского и Путина

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле 9 апреля 2022 года, однако она сорвалась. В ходе общения с Ксенией Собчак на YouTube он объяснил, что переговоры не состоялись на фоне приезда экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину.

Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они 9-го встречаются, уже решено было полностью. Стамбульское коммюнике, которое подписали Мединский и Арахамия, следующим шагом должна была быть встреча, — отметил он.

Ранее Арестовича заметили в Лондоне с Собчак. По данным украинских СМИ, они шли по улице под одним зонтом. Журналисты предположили, что украинский политик дает интервью.

До этого бывший советник офиса украинского президента заявил, что Украина может сохранить свою государственность, признав нейтральный статус. Также это может стать возможным при установлении добрососедских отношений с Россией и Белоруссией. Арестович подчеркнул, что с экономической точки зрения для Украины наиболее перспективным направлением является роль «степного коридора», связывающего Россию, Центральную Азию, Закавказье и Европейский союз.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Алексей Арестович
встречи
