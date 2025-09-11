Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 16:04

Собчак и Арестовича засняли гуляющими под одним зонтом в Лондоне

Экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича заметили в Лондоне с журналисткой Ксенией Собчак, передает «Страна.ua». По данным СМИ, они шли по улице под одним зонтом. Журналисты предположили, что украинский политик дает интервью.

Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента 17 января 2023 года после скандала с его комментариями о взрыве в Днепре. Его слова вызвали общественное возмущение, и он написал заявление об уходе, которое было принято.

Редакция NEWS.ru отправила помощинице Ксении Собчак запрос о том, действительно ли ведущая запечетлена на видео вместе с Арестовичем. На данный момент ответа не последовало.

Ранее Арестович высказал предположение о возможном исходе конфликта между Москвой и Киевом. По его мнению, наиболее вероятным сценарием будет замораживание конфликта по линии разграничения. Также политик отметил, что в будущем могут состояться выборы и будут сделаны некоторые уступки.

Кроме того, Арестович выразил мнение, что Украина может сохранить свою государственность, признав нейтральный статус. Он подчеркнул, что с экономической точки зрения для страны наиболее перспективным направлением является роль «степного коридора», связывающего Россию, Центральную Азию, Закавказье и Европейский союз.

