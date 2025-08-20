Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 15:45

Арестович назвал единственный способ для спасения Украины

Арестович: Украина выживет только признав нейтральный статус и добрососедство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может сохранить свою государственность, признав нейтральный статус, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале. Также это может стать возможным при установлении добрососедских отношений с Россией и Белоруссией.

У Украины остался только один выход для ее сохранения — признание общего символического капитала с Россией и Белоруссией, нейтральный статус и построение добрососедских отношений с РФ и РБ (Белоруссией. — NEWS.ru) с сохранением политической независимости и уникальной роли «перекрестка миров» — между РФ и Европой, — написал Арестович.

Арестович подчеркнул, что с экономической точки зрения для Украины наиболее перспективным направлением является роль «степного коридора», связывающего Россию, Центральную Азию, Закавказье и Европейский союз.

Ранее Арестович высказал предположение о возможном исходе конфликта между Москвой и Киевом. По его мнению, наиболее вероятным сценарием будет замораживание конфликта по линии разграничения. Также он отметил, что в будущем могут состояться выборы и будут сделаны некоторые уступки.

Алексей Арестович
Украина
Россия
конфликты
