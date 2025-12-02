Арестович предположил, с каким предложением Уиткофф приехал в Москву Арестович заявил, что Уиткофф привез в Москву почти согласованный мирный план

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф привез в Москву практически согласованный план мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил на своем YouTube-канале бывший советник офиса президента республики Алексей Арестович. По его словам, в документе лишь два камня преткновения. К ним относятся территориальные уступки со стороны Киева и вопрос вступления в НАТО.

Почти полностью согласованный документ. Есть только два камня преткновения: территориальные уступки. <…> И второе — пункт вступления в НАТО. Будет ли Украина брать на себя добровольные обязательства изъять этот пункт из Конституции и, наоборот, включить, что она нейтральная страна, — сказал Арестович.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки ради завершения конфликта в стране. По его словам, это будет «невероятно тяжелый процесс» для Киева. Дипломат также не исключил, что в конечном итоге урегулирование закончится референдумом.