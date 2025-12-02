Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 17:47

Арестович предположил, с каким предложением Уиткофф приехал в Москву

Арестович заявил, что Уиткофф привез в Москву почти согласованный мирный план

Кортеж спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным Кортеж спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф привез в Москву практически согласованный план мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил на своем YouTube-канале бывший советник офиса президента республики Алексей Арестович. По его словам, в документе лишь два камня преткновения. К ним относятся территориальные уступки со стороны Киева и вопрос вступления в НАТО.

Почти полностью согласованный документ. Есть только два камня преткновения: территориальные уступки. <…> И второе — пункт вступления в НАТО. Будет ли Украина брать на себя добровольные обязательства изъять этот пункт из Конституции и, наоборот, включить, что она нейтральная страна, — сказал Арестович.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки ради завершения конфликта в стране. По его словам, это будет «невероятно тяжелый процесс» для Киева. Дипломат также не исключил, что в конечном итоге урегулирование закончится референдумом.

Украина
Киев
Алексей Арестович
США
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
переговоры
Москва
