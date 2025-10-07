Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:56

Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом

В Германии неизвестные ранили ножом новоизбранного мэра города Хердекке

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

В немецком городе Хердеке на западе Германии неизвестные напали на новоизбранного мэра Ирис Штальцер, сообщает Bild. По предварительной информации, политик получила ножевые ранения в живот и в спину. Нападение произошло через 10 ней после выборов.

57-летняя женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Отдел по расследованию убийств разыскивает преступников, которые скрылись. Наличие политического мотива преступления пока не подтверждено.

Стальцер была найдена сыном в ее квартире с тяжелыми ранениями. На ее теле было обнаружено 13 ножевых ранений в живот и спину. Стальцер заявила, что на улице на нее напали несколько мужчин, — пишет Tagesspiegel.

Ранее в Санкт-Петербурге на Планерной улице произошла ссора между соседями по гаражу, которая закончилась поножовщиной. Один из мужчин схватил нож и ударил другого в шею. Пострадавшего удалось спасти, а нападавший предстанет перед судом.

До этого в Новосибирской области нашли мертвой 19-летнюю девушку. На теле жительницы села Заречного обнаружены ножевые ранения. Девушка пропала 9 сентября.

ранения
ножи
Германия
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
«Создал культ себя»: дочь «многоженца» Сухова назвала его семью сектой
В администрации Путина сообщили о расширении экосистемы «Открытого диалога»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.