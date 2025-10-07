Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом

В немецком городе Хердеке на западе Германии неизвестные напали на новоизбранного мэра Ирис Штальцер, сообщает Bild. По предварительной информации, политик получила ножевые ранения в живот и в спину. Нападение произошло через 10 ней после выборов.

57-летняя женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Отдел по расследованию убийств разыскивает преступников, которые скрылись. Наличие политического мотива преступления пока не подтверждено.

Стальцер была найдена сыном в ее квартире с тяжелыми ранениями. На ее теле было обнаружено 13 ножевых ранений в живот и спину. Стальцер заявила, что на улице на нее напали несколько мужчин, — пишет Tagesspiegel.

