Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 07:00

Как заточить ножи мясорубки без точильного камня: простой способ с уксусом и наждачкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У всех когда-то тупились ножи на мясорубке. При регулярном использовании их нужно затачивать каждые полгода.

Признаки затупления: мясо застревает, приходится прикладывать усилия, а электромясорубка скрипит.

Для заточки понадобятся наждачная бумага (100–200 грит), уксус и вода. Сетку замачивают в 9% уксусе на ночь, затем промывают.

Ножи точат только с передней стороны, меняя наждачку от грубой к тонкой. Сначала используют бумагу с зернистостью около 120 грит, потом — 180 грит.

После обработки ножи блестят и режут идеально. Качество заточки проверяют, пропустив через мясорубку кусок мяса.

Каждая хозяйка знает, как важно поддерживать чистоту бытовой техники. Особенно если речь заходит о микроволновке, которая постоянно подвергается воздействию высоких температур и загрязнений. А вот как справиться с застарелыми пятнами жира и остатками еды?

Читайте также
Россиянам раскрыли особенности ландшафтного дизайна на небольших участках
Общество
Россиянам раскрыли особенности ландшафтного дизайна на небольших участках
Финэксперт раскрыл, стало ли золото выгоднее банковских вкладов
Экономика
Финэксперт раскрыл, стало ли золото выгоднее банковских вкладов
Правильная установка двери: как избежать перекосов и щелей навсегда
Семья и жизнь
Правильная установка двери: как избежать перекосов и щелей навсегда
От старого тюля до идеальной чистоты: гениальная замена кухонных губок, которая сэкономит ваши деньги и планету
Общество
От старого тюля до идеальной чистоты: гениальная замена кухонных губок, которая сэкономит ваши деньги и планету
Закладчик несколько раз ударил ножом росгвардейца
Москва
Закладчик несколько раз ударил ножом росгвардейца
советы
лайфхаки
ножи
домохозяйства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 октября: инфографика
В США рассказали, кто может сорвать мирное соглашение по Газе
Китай увеличил импорт одного товара из России в 73 раза
Шоумен заявил, что превратит имя одного иноагента в свою фамилию
«Уже проиграли»: в Финляндии сделали громкое заявление по Украине
Ветеран «Спартака» рассказал, каким человеком был Яшин
Мощный удар по наемникам и атака на Батайск: новости СВО к утру 21 октября
«Можем спасать не меньше 30% браков»: как медиация повлияет на разводы в РФ
Стало известно о страданиях генерала армии Попова в СИЗО
ПВО отразила массированный налет беспилотников на пять регионов России
Пилот раскрыл, сможет ли Европа запретить пролет борта Путина
Стало известно о боях за освобождение одного из микрорайонов Херсона
Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера
Лыжная сборная Норвегии пригрозила бойкотом турниров при допуске россиян
«Показывают свое лицо»: ВСУ утроили число обстрелов Брянской области
Психиатр раскрыл разницу между депрессией и осенней хандрой
Очередная попытка остановить шатдаун в США снова провалилась
Цены на зимние шины взлетели на 13%: что случилось, когда ждать снижения
Россиянам раскрыли особенности ландшафтного дизайна на небольших участках
Полеты в шести городах России вернулись в обычный режим
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.