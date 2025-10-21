Как заточить ножи мясорубки без точильного камня: простой способ с уксусом и наждачкой

У всех когда-то тупились ножи на мясорубке. При регулярном использовании их нужно затачивать каждые полгода.
Признаки затупления: мясо застревает, приходится прикладывать усилия, а электромясорубка скрипит.
Для заточки понадобятся наждачная бумага (100–200 грит), уксус и вода. Сетку замачивают в 9% уксусе на ночь, затем промывают.
Ножи точат только с передней стороны, меняя наждачку от грубой к тонкой. Сначала используют бумагу с зернистостью около 120 грит, потом — 180 грит.
После обработки ножи блестят и режут идеально. Качество заточки проверяют, пропустив через мясорубку кусок мяса.
Каждая хозяйка знает, как важно поддерживать чистоту бытовой техники. Особенно если речь заходит о микроволновке, которая постоянно подвергается воздействию высоких температур и загрязнений. А вот как справиться с застарелыми пятнами жира и остатками еды?