От старого тюля до идеальной чистоты: гениальная замена кухонных губок, которая сэкономит ваши деньги и планету

Если у вас внезапно закончились губки для посуды, а купить новую нет возможности, есть простое решение. Старый тюль — идеальная альтернатива обычным губкам.

Возьмите кусок тюля, сложите гармошкой и перевяжите посередине — мочалка готова. Материал отлично пенится и справляется с любыми загрязнениями, включая следы от чая и кофе.

Тюлевая мочалка гигиеничнее обычной губки: ее можно использовать несколько раз или выбросить после применения. Не накапливает бактерии, не требует походов в магазин и стоит ровно ничего. Посуда после мытья сияет чистотой, а вы экономите деньги и заботитесь об экологии.

